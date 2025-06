Precipita dal terzo piano di casa | la vittima è il 69enne Giancarlo Alessi

Una tragica caduta sconvolge la tranquilla Ornavasso: Giancarlo Alessi, 69 anni, ha perso la vita dopo essere precipitato dal terzo piano della propria abitazione. La tragedia, avvenuta venerdì pomeriggio, si è verificata mentre l’uomo tentava di trasportare una stufa, lasciando la comunità sgomenta di fronte a una perdita improvvisa e drammatica. Sono in corso le indagini per chiarire le cause di questo spiacevole incidente.

