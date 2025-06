Precipita dal ponte Gobbo a Bobbio e muore sul colpo

Un volo di diversi metri che si è rivelato fatale per un uomo di 64 anni, precipitato dal suggestivo Ponte Gobbo di Bobbio. Un tragico episodio che ha sconvolto la pittoresca cittadina e sollevato interrogativi sulla sicurezza dei punti panoramici spesso frequentati da visitatori e residenti. La comunità si stringe intorno alla famiglia mentre le indagini cercano di fare luce sulle cause di questa drammatica tragedia.

Un uomo di 64 anni ha perso la vita nel pomeriggio di sabato 21 gennaio precipitando dal Ponte Gobbo sul Trebbia a Bobbio. L'uomo, originario del Lodigiano, era con alcuni amici e pare fosse seduto sul parapetto: all'improvviso lo hanno visto perdere conoscenza e cadere all'indietro. Un volo di.

