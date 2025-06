Precipita da un sentiero in Valtellina e finisce sulla strada sottostante | morta un'escursionista

Una tragedia ha scosso le freschevalli della Valtellina, dove una donna di 74 anni ha perso la vita dopo un precipitato fatale da un sentiero in montagna. L’incidente, avvenuto sopra Gerola Alta, ha suscitato grande commozione e attenzione tra gli amanti dell’escursionismo e le autorità locali. La sicurezza in montagna resta una priorità ; ecco cosa è successo e quali misure si stanno adottando per prevenire altri incidenti simili.

Una 74enne è morta in Valtellina, sui monti sopra Gerola Alta (Sondrio), dopo essere precipitata da un sentiero. La caduta dell'escursionista è terminata sulla strada sottostante. I sanitari hanno dovuto constatare il decesso sul posto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

