Precipita da circa 3 metri durante lo scarico merci | muore operaio di 55 anni

Una tragica fatalità scuote Poggiomarino, in provincia di Napoli, dove Carmine Vitolo, un operaio di 55 anni, ha perso la vita cadendo da circa 3 metri durante le operazioni di scarico merci. Una tragedia che riaccende il dibattito sulla sicurezza sul lavoro e l'importanza di rigorosi controlli. Le indagini sono in corso per chiarire le cause di questa drammatica perdita.

Tragedia sul lavoro a Poggiomarino, in provincia di Napoli, dove un operaio di 55 anni, Carmine Vitolo, residente nella frazione Lavorate di Sarno, ha perso la vita mentre stava effettuando operazioni di scarico merci. L'incidente è avvenuto in via Arcivescovo D'Ambrosio.

