Prato la sindaca si dimette Il pressing del partito e la ‘tegola’ Faggi il giorno più rovente

Prato, 21 giugno 2025 – Un pomeriggio carico di tensione e colpi di scena: alle 18,20, Ilaria Bugetti si congeda dal Comune, lasciando alle spalle polemiche e pressing politico. Dopo aver dichiarato di voler dimostrare la propria innocenza, la sindaca del Pd sceglie di fare un passo indietro, in un giorno che resterà nella memoria della città come uno dei più caldi e controversi. La sua decisione segna una svolta significativa per Prato, aprendo una nuova fase di incertezza e speranza.

Prato, 21 giugno 2025 – Sono le 18,20 quando Ilaria Bugett i si chiude le porte del Comune alle spalle. La prima cittadina, che solo il giorno precedente aveva detto pubblicamente in consiglio comunale di voler dimostrare la sua innocenza andando avanti nel suo ruolo, si è dimessa. consiglio comunale dopo avviso di garanzia a sindaca bugetti Una giornata infinita, quella dell’ ormai ex sindaca del Pd che solo qualche giorno fa aveva spento le candeline del primo anno alla guida del Comune: la ‘torta’, qualche giorno dopo, si sarebbe rivelata amarissima. Le dimissioni della sindaca Bugetti, le reazioni della politica. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Prato, la sindaca si dimette. Il pressing del partito e la ‘tegola’ Faggi, il giorno più rovente

In questa notizia si parla di: prato - giorno - sindaca - dimette

‘La Toscana giorno per giorno’, ma non proprio: nella mappa di Giani mancano Prato e la realtà di oggi - La Toscana giorno per giorno è il nuovo affascinante volume di Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, che offre 365 pillole di storia, aneddoti e curiosità sui tesori della regione.

Indagata, la sindaca di Prato Ilaria Bugetti (Pd) annuncia che si dimette. Una settimana fa l'avviso di garanzia per corruzione #ANSA Vai su Facebook

La sindaca di Prato Ilaria Bugetti, indagata per corruzione, ha detto che si dimette; Indagata per corruzione, si dimette la sindaca di Prato Ilaria Bugetti; A Prato si dimette la sindaca dem Bugetti, indagata per corruzione.

Prato, la Sindaca Bugetti si dimette - La prima sindaca donna della storia di Prato lascia il suo incarico, travolta dall’inchiesta giudiziaria che da giorni scuote Palazzo ... Si legge su informazione.it

Prato, si dimette la sindaca di centrosinistra Ilaria Bugetti: è indagata per corruzione - La sindaca di Prato Ilaria Bugetti, del Pd, ha annunciato le dimissioni dalla guida della città a seguito dell'indagine per corruzione a suo carico ... Da fanpage.it