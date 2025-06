Post shock del consigliere che sui social cita Goebbels Poi si scusa

Una frase infelice e altamente controversa che ha scatenato un acceso dibattito a Bolzano. Il consigliere Diego Salvadori di Fratelli d’Italia aveva condiviso un pensiero attribuito a Goebbels, suscitando sdegno e polemiche tra cittadini e opposizioni. Dopo aver ricevuto numerose critiche, Salvadori si è scusato pubblicamente, ma il danno è stato già fatto. La questione mette in luce quanto sia importante scegliere con attenzione le parole, soprattutto in un contesto pubblico così sensibile.

Scoppia la polemica a Bolzano, dopo che il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Diego Salvadori ha citato su Facebook una frase attribuita al gerarca nazista Joseph Goebbels: "La bandiera non segue il popolo, è il popolo che deve seguire la bandiera".

A Bolzano, il consigliere di Fratelli d'Italia Diego Salvadori ha scatenato un acceso dibattito pubblicando una citazione attribuita a Goebbels per condannare l'esposizione della bandiera arcobaleno.

Bolzano, il consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Diego Salvadori, pubblica un post shock con una citazione di Goebbels per attaccare l'esposizione della bandiera arcobaleno in un parco tecnologico della città. Condanna di centrosinistra e centrodestra.

Diego Salvadori, noto per le sue posizioni conservatrici, critica l'Eurac per l'esposizione della bandiera arcobaleno e in suo post cita Goebbels

Prima la scritta "La bandiera non segue il popolo, è il popolo che deve seguire la bandiera", poi la rimozione: "Ripudio nel modo più assoluto qualsiasi regime totalitario".