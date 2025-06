PoST | come sospendere l’inquietudine di un suono

Se desideri trovare pace nell'inquietudine di un suono, immergiti in "Ten Little Indies" dei PoST. Questo nuovo capitolo musicale apre porte a territori inesplorati, trasformando le emozioni e i suoni in un paesaggio avvolgente e coinvolgente. La perdita del bassista e l’arrivo di Daniele Maresca sono solo l’inizio di un’evoluzione sonora che ti catturerà . Scopri come sospendere l’inquietudine e lasciarti trasportare dal viaggio musicale dei PoST.

Eccolo "Ten Little Indies" deii PoST, un disco che apre un nuovo capitolo della loro storia, attraversando territori sonori che fino a ieri erano solo accennati. La perdita del bassista originario Gigi Laurino e l'arrivo inatteso di Daniele Maresca segnano un cambio di rotta e di suono (ma anche di forma volendo): le linee calde e avvolgenti del pianoforte e dei synth sostituiscono il cuore pulsante del basso, facendo del suono un paesaggio stratificato dentro cui vivere la distopia di una resa. Ogni brano del disco, prodotto con cura artigianale tra Milano e Londra, racconta un frammento di rinascita, tra fragilità umane e riflessioni disilluse, con una scrittura che non teme di scavare nelle pieghe più intime della quotidianità.