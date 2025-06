Posizioni economiche ATA come sapere se sono stato ammesso al corso di formazione?

Se hai presentato domanda per le nuove posizioni economiche ATA, ti starai chiedendo come scoprire se sei stato ammesso al corso di formazione. Con oltre 57.638 ammessi su 58.832 richieste, la selezione è molto competitiva. I percorsi inizieranno a luglio, e il Ministero sta per comunicare le date ufficiali. Vuoi sapere subito come verificare la tua ammissione? Scopriamo insieme i passaggi da seguire per conoscere il tuo destino professionale nel mondo ATA.

Gli ammessi ai corsi di formazione per l'attribuzione delle nuove posizioni economiche ATA sono 57.638 su 58.832 domande presentate. I percorsi partiranno a luglio, si attende la comunicazione con la data da parte del Ministero. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: posizioni - economiche - sono - formazione

Posizioni economiche ATA, in attesa dei corsi per gli aumenti di stipendio. Il 4 giugno riunione al MIM - Il mondo del personale ATA è in fermento! Con l'attesa riunione al Ministero dell'Istruzione il 4 giugno, si avvicina l'opportunità di accedere a posizioni economiche che promettono aumenti retributivi significativi.

Nuove opportunità economiche per il personale ATA. A luglio partono i corsi di formazione per l'attribuzione di migliaia di posizioni con aumenti salariali Vai su Facebook

Posizioni economiche ATA, corsi di formazione a luglio: contenuti su competenze digitali. Il test non sarà selettivo, tutti in graduatoria. RISPOSTE AI QUESITI Vai su X

Posizioni economiche ATA, come sapere se sono stato ammesso al corso di formazione?; ATA, al via a luglio i corsi per nuove posizioni economiche: valgono anche con mobilità; Posizioni economiche ATA, informativa del Ministero ai sindacati sull'avvio del percorso di formazione.

Nuove posizioni economiche ATA: a chi ha ottenuto mobilità interprovinciale sarà assegnata nel contingente della nuova provincia - Atteso a luglio l'avvio dei corsi di formazione finalizzati all'attribuzione delle nuove posizioni economiche ATA, benefici ... Segnala orizzontescuola.it

Posizioni economiche ATA, corsi di formazione a luglio: tutte le info utili. QUESTION TIME con Sorrentino (Anief) - La scorsa settimana si è tenuta un'informativa sindacale in cui sono stati definiti aspetti come il calendario della formazione ... Da orizzontescuola.it