Porto di Livorno Busdraghi confermato nel Comitato di Gestione

Il futuro del porto di Livorno e sulle decisioni che plasmeranno il suo ruolo strategico nel sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale. Con il conferimento di Busdraghi nel comitato di gestione, si apre un nuovo capitolo di collaborazione e sviluppo, che promette di rafforzare la gestione e le potenzialità della realtà portuale locale. Resta da vedere come queste scelte influenzeranno il panorama logistico e commerciale della regione, confermando l’importanza di un futuro all’insegna della stabilità e crescita.

LIVORNO – Dopo l’insediamento ufficiale del commissario Davide Gariglio, si iniziano a delineare i tasselli successivi per un completo passaggio di funzioni all’interno della Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale. In attesa che le commissioni parlamentari votino il parere per la nomina di Gariglio a presidente (la votazione è stata bloccata per ‘tensioni’ politiche all’interno della maggioranza), la curiosità verte sulla scelta del segretario generale.. Su quest’ultimo capitolo c’è molta curiosità e si stanno muovendo molte cose. Il segretario generale attuale è ancora (almeno lo era martedì scorso) Matteo Paroli che per l’AdSP di Livorno è in ferie, ma il giorno precedente prendeva la funzione di commissario della AdSP di Genova. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

