Porto di Livorno Busdraghi confermato nel Comitato di Gestione

Il porto di Livorno si conferma ancora una volta un elemento chiave nel panorama marittimo italiano, con il BusDraghi confermato nel comitato di gestione. Mentre si svelano i dettagli del passaggio di consegne e la possibile nomina di Davide Gariglio a presidente, l’attenzione si concentra sulle sfide e opportunità che attendono il sistema portuale, promettendo sviluppi interessanti per il futuro della regione e dell’economia nazionale.

LIVORNO – Dopo l'insediamento ufficiale del commissario Davide Gariglio, si iniziano a delineare i tasselli successivi per un completo passaggio di funzioni all'interno della Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale. In attesa che le commissioni parlamentari votino il parere per la nomina di Gariglio a presidente (la votazione è stata bloccata per 'tensioni' politiche all'interno della maggioranza), la curiosità verte sulla scelta del segretario generale.. Su quest'ultimo capitolo c'è molta curiosità e si stanno muovendo molte cose. Il segretario generale attuale è ancora (almeno lo era martedì scorso) Matteo Paroli che per l'AdSP di Livorno è in ferie, ma il giorno precedente prendeva la funzione di commissario della AdSP di Genova.