Porti d' oriente L' arte sale in cattedra per festeggiare i 25 anni dalla Dichiarazione di Ancona

Un evento straordinario che celebra 25 anni dalla dichiarazione di Ancona, portando in scena un affascinante intreccio di culture e arti. Musica, letteratura e teatro si fondono per raccontare storie di popoli uniti dal mare, tra misteri e partenze. Un viaggio emozionale che coinvolge i sensi, risvegliando ricordi e emozioni profonde. Preparatevi a vivere un’esperienza unica, dove l’arte diventa ponte tra mondi lontani e vicini.

ANCONA – Musica, canto, letteratura, teatro e filosofia. Per un viaggio emozionale e rievocativo per narrare storie, misteri, commerci, partenze e ritorni vissuti da popoli separati, ma uniti dal mare. È tutto questo lo spettacolo “Porti d’Oriente, suoni e racconti della Macroregione. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - "Porti d'oriente". L'arte sale in cattedra per festeggiare i 25 anni dalla "Dichiarazione di Ancona"

In questa notizia si parla di: porti - oriente - ancona - arte

Medio Oriente, Card. Pizzaballa: mi auguro visita Trump porti sviluppi - Il Cardinale Pizzaballa, Patriarca latino di Gerusalemme, ha espresso speranze sulla visita di Trump nel Medio Oriente, auspicando che possa portare a sviluppi positivi per la regione.

Porti d'oriente. L'arte sale in cattedra per festeggiare i 25 anni dalla Dichiarazione di Ancona; Hitoshi alla scoperta di Ancona. Il violinista perde la nave in porto e si troverà a scoprire le Marche; Il cammino di Francesco ora è percorribile a piedi: 10 tappe (4 nelle Marche).

"Porti d'oriente". L'arte sale in cattedra per festeggiare i 25 anni dalla "Dichiarazione di Ancona" - Per un viaggio emozionale e rievocativo per narrare storie, misteri, commerci, partenze e ritorni vissuti da popoli separati, ma uniti dal mare ... anconatoday.it scrive

Porti d'Oriente, suoni e racconti della Macroregione - Musica, canto, letteratura, teatro e filosofia per narrare storie, misteri, commerci, partenze e ritorni vissuti da popoli separati, ma uniti dal mare. Come scrive msn.com