Portavoce Trump | L' Iran ha ciò che serve per arma nucleare Potrebbe assemblarla in 15 giorni

La portavoce del Presidente degli Stati Uniti ha avvertito che l'Iran possiede già tutte le componenti necessarie per assemblare un'arma nucleare, potenzialmente pronta in soli 15 giorni. Un monito serio e urgente, che sottolinea la crescente tensione internazionale e la minaccia alla sicurezza globale. La situazione richiede attenzione immediata e strategie efficaci per prevenire una crisi di proporzioni devastanti.

(Agenzia Vista) Washington, 20 giugno 2025 “L'Iran ha tutto ciò che serve per realizzare un'arma nucleare. Tutto ciò di cui hanno bisogno è una decisione della Guida Suprema per farlo e ci vorrebbero un paio di settimane per completare la produzione di quell'arma, il che, ovviamente, rappresenterebbe una minaccia esistenziale non solo per Israele, ma per gli Stati Uniti e per il mondo intero.” Così la portavoce del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Karoline Leavitt in una conferenza stampa. Courtesy: The White House Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo Portavoce Trump: L'Iran ha ciò che serve per arma nucleare. 🔗 Leggi su Open.online

Esmail Baghaei, il portavoce del ministero degli Esteri iraniano: Il comunicato dei leader del #G7 ha rivelato una sorprendente indifferenza nei confronti dell’evidente #aggressione_di_Israele contro l'Iran, degli attacchi illegali alle nostre infrastrutture nucleari Vai su X

