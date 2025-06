Portato al largo dalle onde mentre fa il bagno in mare 13enne muore dopo essere stato salvato dai soccorsi

Una tragedia che ha scosso la comunità si è consumata sulle splendide coste di Margherita di Savoia, dove un giovane di 13 anni ha perso la vita durante un bagno in mare. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi e il successivo ricovero in ospedale, le ferite sono state troppo profonde. Si indaga ora sui dettagli di questa dolorosa vicenda, mentre il dolore si diffonde tra amici e familiari. Continua a leggere.

Un ragazzo di 13 anni, morto nel reparto di rianimazione dell'ospedale di San Giovanni Rotondo dove era stato ricoverato in gravi condizioni dopo essere stato soccorso nelle acque antistanti un lido di Margherita di Savoia: accertamenti in corso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: stato - essere - portato - largo

Ragazzo in fin di vita dopo essere stato accoltellato insieme al suo cane: portato in ospedale da un passante - Un ragazzo, accoltellato insieme al suo cane, lotta tra la vita e la morte dopo un tragico episodio nel pomeriggio del 16 maggio a Milano.

Come avvenuto in occasione del precedente scudetto del Napoli, ancora una volta un asino sarebbe stato sottoposto crudelmente allo strazio di essere portato in giro nel caos infernale di urla, botti, clacson e eccessi vari, ma questa volta i Carabinieri lo hann Vai su Facebook

Portato al largo dalle onde mentre fa il bagno in mare, 13enne muore dopo essere stato salvato dai soccorsi; Tragedia a Margherita di Savoia, 13enne portato al largo dal mare agitato: dopo i soccorsi è morto in ospedale a San Giovanni Rotondo; Rexal Ford e la compagna fotografati a Campo de' Fiori. Ecco la svolta delle indagini che ha portato all'arresto in Grecia.