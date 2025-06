Portatemi lui per il ritiro | La richiesta di Conte al Napoli

Portatemi lui per il ritiro: la richiesta di Conte al Napoli non è più un'idea, ma un vero e proprio ordine con scadenza imminente. Il tecnico blinda il suo obiettivo, desideroso di avere fin da subito quel giocatore che può fare la differenza. La sfida ora è sulle tempistiche, perché il tempo è diventato il nuovo imperativo del mercato azzurro. Ecco perché l'attesa sta per finire: il nome è scritto, manca solo il sì ufficiale.

Non è più un'idea, è un ordine con una scadenza. Antonio Conte ha fatto una richiesta chiara e perentoria alla dirigenza del Napoli: c'è un giocatore che vuole avere a disposizione fin dal primo giorno di ritiro. E il nome è quello di un obiettivo a lungo inseguito. Il mercato del Napoli ha un nuovo imperativo: il tempo. Antonio Conte vuole costruire la sua squadra da subito, fin dal primo allenamento a Dimaro, e per farlo ha messo un punto fermo sulla lista dei desideri. C'è un giocatore che, nella sua testa, è più importante degli altri, il pilastro su cui fondare la nuova difesa. E la sua richiesta al DS Giovanni Manna è stata esplicita: "Portatemi lui, e portatemelo per il ritiro".

