Una triste vicenda scuote la provincia di Pordenone: Alessandro Raggiotto, insegnante di storia e filosofia, trovato morto in casa poco prima dell’esame di maturità. La scoperta ha lasciato increduli colleghi e studenti, mentre le autorità hanno escluso cause sospette, confermando un decesso per cause naturali. La comunità si stringe attorno alla memoria di un educatore stimato e apprezzato. Un episodio che invita a riflettere sull’importanza della salute e del benessere mentale.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e il medico legale, che ha constatato il decesso per cause naturali È stato trovato privo di vita nel suo appartamento a San Vito al Tagliamento (Pordenone) Alessandro Raggiotto, 49 anni, stimato insegnante di storia e filosofia all’Istituto “Scarpa” di Oderzo (Treviso). L’uomo, originario di. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Pordenone, prof 49enne non si presenta all’esame di maturità: trovato morto in casa

