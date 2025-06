Ponticella più green | 135 nuove piante e drenaggio potenziato

Un entusiasmo condiviso ha animato l'incontro dedicato al progetto di potenziamento della Ponticella pi249 Green a San Lazzaro, dove cittadini e cittadine hanno scoperto le innovazioni previste, tra cui 135 nuove piante e un drenaggio potenziato. La partecipazione in massa testimonia l'interesse per interventi che migliorano la qualità urbana e ambientale. Ecco come queste iniziative trasformeranno il nostro territorio e rafforzeranno il legame tra comunità e ambiente.

Molto interesse alla presentazione del progetto degli interventi per il potenziamento delle reti ecologiche e del drenaggio urbano a San Lazzaro. Tanti cittadini e cittadine hanno riempito la sala del centro sociale La Terrazza di via del Colle per capire quali saranno gli interventi che verranno realizzati all’interno della Ponticella e che fanno parte di un finanziamento di 1 milione e 500mila euro del bando regionale del fondo POR FESR 2021-2027. Tra gli interventi che sono stati illustrati dai tecnici del servizio ambiente del Comune ci sono la messa a dimora di 135 piante nuove tra alberi e arbusti per mitigare le isole di calore, l’aumento delle connessioni ecologiche con il Parco dei Gessi, la promozione della biodiversità e la gestione delle acque meteoriche depermeabilizzando diverse superfici asfaltate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ponticella più green: 135 nuove piante e drenaggio potenziato

