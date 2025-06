Ponte al Molino sì al doppio senso Arrivato il nulla osta della Provincia

Finalmente, il via libera ufficiale è arrivato: la Provincia di Prato ha dato il nulla osta per il ritorno al doppio senso su Ponte al Molino S236. Dopo due anni di confronti e dibattiti accesi, ora il Comune di Poggio a Caiano potrà avviare i lavori per riqualificare la strada, migliorando la viabilità e la sicurezza. È un passo importante verso una soluzione condivisa e sostenibile per tutti.

Ritorno del doppio senso su ponte al Molino, è arrivato il nulla osta della Provincia di Prato. Il Comune di Poggio a Caiano potrà quindi procedere ai lavori per riportare la carreggiata a due corsie e installare il semaforo per il transito dei mezzi pesanti. Si chiude così una vicenda che negli ultimi due anni ha visto un acceso dibattito con scontro politico. Il nulla osta era già arrivato dal Comune di Prato nei mesi scorsi, la Provincia aveva, invece, chiesto al Comune di Poggio di attendere l’esito del ricorso al Consiglio di Stato su via Vittorio Emanuele II (dove i cittadini hanno, invece, vinto il ricorso al Tar ottenendo il ripristino del senso unico). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ponte al Molino, sì al doppio senso. Arrivato il nulla osta della Provincia

