Pomigliano | lite furibonda in casa donna salvata e protetta

A Pomigliano d’Arco, una notte di tensione si è trasformata in un intervento di salvataggio e protezione. Una furibonda lite domestica ha fatto scattare l’allarme, coinvolgendo le forze dell’ordine in un’operazione tempestiva e decisiva. La prontezza dei soccorritori ha evitato il peggio, garantendo sicurezza e tutela a una donna in pericolo. Questa vicenda dimostra ancora una volta quanto sia fondamentale intervenire rapidamente nei momenti di emergenza.

POMIGLIANO D’ARCO – È stato evitato il peggio ieri sera a Pomigliano d’Arco, dove una furibonda lite domestica ha richiesto l’intervento urgente delle forze dell’ordine. A segnalare l’episodio sono stati i Carabinieri, che, dopo aver ricevuto richieste d’aiuto e segnalazioni di urla provenienti da un’abitazione, hanno chiesto il supporto immediato della Polizia Locale. Due equipaggi, coordinati dal Tenente Andrea D’Ambrosio, si sono precipitati sul posto e hanno trovato una situazione fortemente compromessa: un uomo e una donna, entrambi sulla quarantina, al centro di una violenta lite, con evidenti segni di disordine all’interno dell’appartamento. 🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Pomigliano: lite furibonda in casa, donna salvata e protetta

In questa notizia si parla di: pomigliano - lite - furibonda - casa

Dimissioni della consigliera Cinque Stelle a Pomigliano. La gente: Ha subito un ricatto ignobile.

Pomigliano: spari per “liberare” una casa popolare, anziana ferita da un proiettile vagante - Una donna anziana è stata ferita in casa sua da una pallottola vagante esplosa da una calibro 38 durante una rissa furibonda tra due famiglie ... Scrive ilmattino.it

Senigallia, lite furibonda tra le mura di casa: impugna il coltello e ferisce il compagno. Denunciata una donna - SENIGALLIA Questa notte (10 agosto) i Carabinieri di Senigallia sono intervenuti in Via Raffaello Sanzio a seguito di una violente lite tra conviventi. Da corriereadriatico.it