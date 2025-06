Pomeriggio di caos in superstrada Maxi tamponamento poi l’inferno

Un pomeriggio di pura emergenza sull’Ascoli Mare: un maxi tamponamento ha scatenato il caos, bloccando la corsia verso Porto d’Ascoli e coinvolgendo quattro autoveicoli. Quattro persone, tra cui una bambina, sono rimaste ferite, e le ambulanze sono intervenute prontamente per soccorrerle. Un incidente che ci ricorda quanto sia fondamentale mantenere la massima prudenza alla guida, soprattutto in momenti di traffico intenso.

Pomeriggio infernale sull’Ascoli Mare all’altezza dello svincolo per Monsampolo del Tronto. La corsia verso Porto d’Ascoli e rimasta paralizzata a seguito di un tamponamento che ha coinvolto 4 autovetture e che ha causato il ferimento di 4 passeggeri, fra cui una bambina che ha subito danni a un polso. Sul posto le ambulanze della potes-118 hanno trasportato le persone contuse al pronto soccorso dell’ospedale di San Benedetto, una in codice rosso e tre in codice giallo. Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia stradale di Ascoli, le squadre dei vigili del fuoco di Ascoli, operai e tecnici dell’Anas. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it