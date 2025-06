Polo scolastico a Strettoia ci siamo Affidato lo studio per l’area Binelli

Il polo scolastico di Strettoia sta finalmente prendendo forma, grazie allo studio di fattibilità affidato dal Comune all’area Binelli. Sebbene siamo ancora alle prime fasi di questa importante opera, è un passo fondamentale verso un futuro più ricco di opportunità educative per la comunità. Con questo avvio, si spalancano le porte a nuovi orizzonti, pronti a trasformare il territorio e a offrire ai nostri giovani un ambiente di crescita e sviluppo.

Non siamo ancora al classico primo mattone, ma sicuramente al primo passo o primo vagito che dir si voglia. Pochi giorni fa il Comune ha affidato lo studio di fattibilità per la realizzazione del polo scolastico di Strettoia, passaggio che di fatto ha dato il via a un iter che essendo allo stato embrionale non può avere né tempi né costi certi. Tranne, appunto, il fatto che sul territorio comunale sta per nascere il terzo polo scolastico dopo quello delle superiori (Don Lazzeri-Stagi) che la Provincia sta costruendo al posto del liceo artistico e quello di Tonfano in corso di realizzazione e destinato a unire le elementari "Bibolotti" e "Mancini" e le medie "Santini". 🔗 Leggi su Lanazione.it