Polci salda tutte le pendenze l' Ancona può iscriversi in serie D | Il progetto va avanti

Poli salda tutte le pendenze e l'SSC Ancona può finalmente iscriversi alla Serie D, confermando il suo impegno e la voglia di ripartire. La società, attraverso la propria pagina Facebook, ha annunciato che tutte le scadenze sono state rispettate, aprendo così le porte a un nuovo entusiasmante capitolo. La passione e la determinazione del club si riflettono in ogni passo avanti, dimostrando che il progetto Ancona va avanti con entusiasmo e convinzione.

ANCONA – Pendenze saldate e via libera per l’iscrizione dell’Ssc Ancona al campionato di serie D. A comunicarlo è stata la stessa società attraverso la propria pagina Facebook. «La SSC Ancona – si legge - informa di aver provveduto al pagamento delle scadenze previste per i compensi di tutti i. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Polci salda tutte le pendenze, l'Ancona può iscriversi in serie D: «Il progetto va avanti»

