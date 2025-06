Poggibonsi via ai lavori! Riqualificazione prevista tra il centro e San Lucchese

Poggibonsi si appresta a vivere una rivoluzione urbana con i lavori di riqualificazione della salita a mattoni tra il centro storico e San Lucchese. Un intervento che unisce bellezza e funzionalità , iniziando con la sostituzione della rete idrica da parte di Acque Spa. La sindaca Susanna Cenni descrive questa strada suggestiva come un vero gioiello nascosto, pronto a risplendere di nuova vita grazie a interventi che valorizzeranno il suo fascino e migliorano la qualità della vita dei cittadini.

Prossimi al via i lavori che riguarderanno la salita a mattoni tra il centro storico e San Lucchese, a Poggibonsi. Lavori di riqualificazione che saranno preceduti dall'intervento di Acque spa per sostituire la rete idrica. "La salita a mattoni è una strada suggestiva e particolare, anche per la forte pendenza e per la conformazione – dice la sindaca Susanna Cenni –e così l'intervento sulla pavimentazione, e ancora prima sull'acquedotto, è necessario e atteso dai residenti della zona che abbiamo voluto incontrare proprio per affrontare tanti aspetti di un cantiere che sarà particolare complesso per le caratteristiche della strada".

