Pogba torna in bianconero | la FOTO con quella maglietta della Juve ha già scatenato i tifosi Cosa è successo

Il ritorno di Pogba in bianconero ha scosso l'universo juventino: la foto dell’ex campione con la maglietta retrò ha acceso il cuore dei tifosi, risvegliando ricordi e speranze. La sua espressione sorridente ha innescato un turbinio di emozioni sui social, alimentando il fermento che si respira attorno al suo possibile ritorno. Cosa succederà ora? La passione bianconera è pronta a scrivere nuovi capitoli.

Pogba "torna" in bianconero: la FOTO che ha fatto il giro dei social con l'ex centrocampista della Juve. Paul Pogba torna a far parlare di sé e lo fa nel modo che più sa infiammare l'ambiente bianconero: indossando la maglia retrò della Juventus. In una foto pubblicata sui social, il centrocampista francese è apparso sorridente scatenando immediatamente l'entusiasmo dei tifosi. Lo scatto ha fatto il giro del web in pochi minuti, alimentando sogni e ricordi legati al suo passato juventino. Ma cosa c'è dietro? Un'immagine simbolica che conferma ancora una volta il forte legame tra Pogba e il mondo bianconero.

L'ex centrocampista di Manchester United e Juventus, Paul Pogba, è in trattative avanzate con il Monaco per tornare a giocare dopo la sospensione per doping. #ANSA Vai su Facebook

