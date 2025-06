Pochi dem alla manifestazione contro il riarmo Ma Ruotolo Pd | Il popolo della Pace è il nostro

Nonostante l'importanza della manifestazione contro il riarmo europeo, solo pochi dem hanno scelto di partecipare, evidenziando una certa distanza tra le parole e i fatti. La presenza limitata dei parlamentari del Partito Democratico sottolinea le sfide interne e le scelte politiche che ancora dividono il partito su questioni cruciali per il futuro della pace. La domanda resta: quanto peso avranno realmente queste adesioni simboliche nella lotta contro la guerra?

Alla manifestazione, indetta da oltre 400 associazioni, per dire no al piano di riarmo europeo, erano solo cinque i parlamentari del Partito Democratico presenti. La segretaria Schlein aveva un impegno politico in Olanda e il partito ha aderito alla manifestazione attraverso adesioni individuali, al contrario di Alleanza Verdi-Sinistra e del Movimento 5 Stelle. Marco Tarquinio, ex direttore di Avvenire ed eletto da indipendente nelle file dem al Parlamento Europeo: “Siamo pochi? Pochi ma buoni, poi penso che qui ci siano molti esponenti della base di questo partito”. Sandro Ruotolo: “Occasione persa? Ma quando mai il popolo pacifista è il nostro popolo, noi ci siamo, eccoci. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Pochi dem alla manifestazione contro il riarmo. Ma Ruotolo (Pd): “Il popolo della Pace è il nostro”

