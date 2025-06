Pnrr dall?Ecofin sì alla revisione il governo punta all?ottava rata

Il governo italiano si prepara a fare un passo decisivo nel percorso del PNRR, puntando all’ottava rata. L’Ecofin ha dato il via libera con giudizio positivo, segnando una tappa importante nella revisione e confermando la fiducia europea nei progressi del nostro paese. Un segnale forte che apre nuove opportunità di sviluppo e investimenti, consolidando l’impegno a raggiungere gli obiettivi prefissati.

È un via libera non proprio di ordinaria amministrazione quello arrivato ieri dall?Ecofin che ha approvato «la valutazione positiva della Commissione europea sulla revisione. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Pnrr, dall?Ecofin sì alla revisione il governo punta all?ottava rata

