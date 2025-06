Plizzari | Milan? Ricordo bene la prima convocazione L’addio ai rossoneri…

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Alessandro Plizzari, portiere del Venezia, ha parlato del suo passato al Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Plizzari: “Milan? Ricordo bene la prima convocazione. L’addio ai rossoneri…”

In questa notizia si parla di: plizzari - milan - ricordo - bene

Inzaghi: “Gimenez? Le panchine gli hanno fatto bene. Tifo Milan, ma …” - Filippo Inzaghi, allenatore del Pisa, ha recentemente commentato l'importanza delle panchine nel processo di crescita dei giocatori.

Boban al veleno contro la dirigenza del Milan: «Non sono gente di calcio, non capiscono! Io e Maldini lottavamo per il bene del club. Avevamo preso Olmo e Szoboszlai» - Zvonimir Boban, ex calciatore e dirigente del Milan, non le manda a dire alla dirigenza attuale del club.

Maignan al Chelsea: il Milan si tuffa su Svilar, l’alternativa è Suzuki. Chi sarebbe il sostituto ideale del portiere francese? Mike Maignan è ai saluti. Andrà al Chelsea, dove potrà giocare la Champions League e testarsi in Premier. Il Diavolo? I pali rosso Vai su Facebook

SempreMilan Vai su X

Plizzari, la rinascita e quelle lacrime per la B: Mai pianto tanto in vita mia; Pellegatti a PS24: Quel goal di Van Basten all'Adriatico. Su Plizzari e Tonin....; UFFICIALE: Plizzari è un calciatore del Pescara.

Plizzari: “Andai via dal Milan per staccarmi di dosso quell’etichetta di…” - L'ex portiere rossonero Plizzari parla dopo la promozione in Serie B con il Pescara. Riporta msn.com

Plizzari: “Donnarumma un predestinato. Il mio no a Inter e Atalanta? Chiedetelo a papà…” - La domanda posta da SportWeek in data odierna è rivolta ad Alessandro Plizzari, ex portiere rossonero reduce dalla stagione in Serie C con il Pescara: “Ero piccolo, questo devi chiederlo a papà! Secondo calcioatalanta.it