La rinascita di un talento, tra sfide e lacrime di gioia, incarna la forza di non arrendersi mai. Dal confronto con Donnarumma all’investitura di Silvio Berlusconi, l’ex prodigio del Milan ha dimostrato che il coraggio può cambiare il destino. Parando tre rigori da infortunato, ha riportato il Pescara in B, segnando un percorso di determinazione e speranza. È il momento di credere ancora nei sogni più grandi...

Dal paragone con Donnarumma all’investitura di Silvio Berlusconi, l’ex prodigio del Milan s’è fatto grande e ha riportato il Pescara in B parando tre rigori da infortunato: "Come un film. Le lacrime? Avevo tolto l’armatura, non serviva più. E ora sogno la Serie A". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Plizzari, la rinascita e quelle lacrime per la B: "Mai pianto tanto in vita mia"

Il Pescara vola in Serie B ai rigori: Plizzari eroico e in lacrime, Baldini: ‘Vittoria contro i lestofanti’ - Notte indimenticabile per il Pescara, che vola in Serie B grazie a un’impresa da fuoriclasse. Alessandro Plizzari, portiere dal cuore grande e dallo spirito indomabile, ha scritto la storia con parate da brivido, restando in campo nonostante l’infortunio e respingendo tre rigori decisivi.

A Pescara Alessandro Plizzari è considerato un eroe. Tre rigori parati, interventi prodigiosi nel primo tempo e la B regalata alla città. "Non mi era mai capitato di piangere, non so cosa sia successo. Pescara mi ha fatto rinascere". #Sport #SerieB #Rete8 Vai su Facebook

