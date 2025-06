PlayStation 1 rinasce con nsOne | la scheda madre custom che salva le console anni ’90

Nel mondo del retrocomputing, nuove imprese sorprendenti aprono orizzonti affascinanti. Lorentio Brodesco, ingegnere elettronico, ha di recente presentato il prototipo nsOne: la prima scheda madre custom per PlayStation 1 creata indipendentemente da Sony in oltre tre decenni. Un progetto che non è solo una replica, ma una vera e propria rinascita della console classica. La sua innovazione apre nuove possibilità per gli appassionati di gaming retrò...

Nel mondo del retrocomputing, raramente assistiamo a imprese tanto ambiziose quanto quella portata a termine da Lorentio Brodesco, ingegnere elettronico che ha annunciato pochi giorni fa la realizzazione del prototipo nsOne: la prima scheda madre per PlayStation 1 interamente creata al di fuori di Sony in oltre 30 anni di storia della console. La scheda nsOne non è un emulatore, né una replica FPGA. È una vera e propria motherboard compatibile con i chip originali della PS1, capace di sostituire una scheda danneggiata senza sacrificare l’autenticità dell’hardware. Questo rappresenta un traguardo eccezionale per la community degli appassionati di retrogaming. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net © Gamesandconsoles.net - PlayStation 1 rinasce con nsOne: la scheda madre custom che salva le console anni ’90

In questa notizia si parla di: playstation - rinasce - nsone - scheda

PS1: grazie a questa scheda madre artigianale, riparare le console rotte non è un problema - Una scheda madre compatibile permette finalmente di riparare le vecchie console PlayStation 1 danneggiate senza l'intervento di Sony. Secondo msn.com

PlayStation 5: sono in tanti a segnalare problemi con le schede Attività - A distanza di qualche settimana dalla scomparsa improvvisa delle schede Attività di PlayStation 5, poi magicamente riapparse sulle schermate principali dei giocatori, si torna a parlare di ... Come scrive msn.com