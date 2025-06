Platini Juve l’ex leggenda bianconera compie oggi 70 anni Il numero 10 che ha cambiato la storia del calcio – VIDEO

Oggi celebriamo i 70 anni di Michel Platini, la leggenda che ha scritto pagine indimenticabili nella storia della Juventus e del calcio mondiale. Il numero 10 bianconero, simbolo di genialità e passione, rimane un’icona intramontabile. In questa occasione speciale, riviviamo i momenti più emozionanti e il pensiero di Paolo Rossi su uno dei più grandi campioni di sempre. Una vita dedicata al calcio che continua a ispirare nuove generazioni.

Platini Juve, l’ex leggenda bianconera compie oggi 70 anni. Il numero 10 che ha cambiato la storia del calcio. Il pensiero di Paolo Rossi – VIDEO. Giornata speciale per Platini: l’ex numero 10 e leggenda della Juventus compie infatti oggi 70 anni. Un traguardo importantissimo per uno dei giocatori più forti che la Vecchia Signora abbia mai avuto. Nel corso dell’ultima puntata del “ Pensiero bianconero ” Paolo Rossi ha voluto omaggiare il francese, che in un certo senso ha cambiato la storia del calcio nei suoi anni all’ombra della Mole. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com