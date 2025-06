Platini | Il calcio ora è in mano ai fondi Non ci sono più i Berlusconi

Nel cuore del calcio contemporaneo, dove i fondi dominano e le icone storiche sembrano svanite, Michel Platini offre la sua visione lucida e appassionata. Intervistato da Il Giornale, l’ex stella illustra le sfide di uno sport in costante evoluzione, tra arbitri, giocatori e allenatori. Un’analisi che invita a riflettere sul futuro di un calcio sempre più distante dalle sue radici.

Intervistato da Il Giornale, Michel Platini ha parlato così del calcio moderno, degli arbitri e sul peso di giocatori e allenatori. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Platini: “Il calcio ora è in mano ai fondi. Non ci sono più i Berlusconi”

In questa notizia si parla di: platini - calcio - mano - fondi

Vincenzo, la mano persa a Capodanno e la raccolta fondi per riprendersi il futuro - Il Capodanno del 2024 è stato un punto di svolta per Vincenzo, colpito da un gesto impulsivo dettato dalla sua iperattività e curiosità legata all’ADHD.

Como, Fabregas: "Battere l'Inter per dare una mano a Conte? Nel calcio non ci sono tanti amici, vogliamo vincere sempre" - Cesc Fabregas ha dichiarato: "Battere l'Inter per aiutare Conte, nel calcio non ci sono molti amici, vogliamo vincere sempre.

Il mensile So Foot si lancia in un atto d'accusa contro il calcio italiano che parte dalla finale di Champions: "Lì credono che Kean o Retegui siano dei crack, il calcio è una commedia dell'arte. Gli stadi? In Francia gioielli, in Serie A una vergogna" Vai su Facebook

Platini: “Il calcio di oggi è in mano a chi ha deciso il VAR e c…ate del genere. Allenatori e giocatori non contano più nulla”; Platini: Sono più vecchio del Papa. Vivo come in campo, sempre con passione; Hellas Verona ceduto al fondo Usa Presidio.

Platini: “Il calcio di oggi è in mano a chi ha deciso il VAR e c…ate del genere. Allenatori e giocatori non contano più nulla” - L’ex stella del calcio francese ha rilasciato una intervista dove parla del calcio moderno: “Il Paris St. Da pianetazzurro.it

Michel Platini fa 70 anni: la Juve, i Palloni d’Oro, l’Uefa e quella battuta di Agnelli - Compie gli anni Le Roi, uno dei più grandi di sempre. Scrive repubblica.it