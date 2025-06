Platini 70 anni | 70 motivi per celebrare la grandezza di Le Roi leggenda della Juventus

Oggi, 21 giugno 2025, celebriamo i 70 anni di Michel Platini, "Le Roi", leggenda indiscussa della Juventus. Un talento che ha rivoluzionato il ruolo del numero 10, fondendo eleganza e concretezza, fantasia e vittoria. Arrivato nel 1982 in una Juventus già ricca di campioni, ha saputo trasformarsi in un'icona di sport e stile, lasciando un'impronta indelebile nella storia bianconera e del calcio mondiale. Perché la sua grandezza è eterna.

