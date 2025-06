Pizza Village 2025 | Napoli e Milano ospitano il festival più atteso dell’anno

Preparati a vivere un'estate all'insegna del gusto e della tradizione: Pizza Village 2025 torna con due tappe imperdibili, a Napoli e Milano, pronti a celebrare la regina delle tavole italiane. Dopo il grande successo delle passate edizioni, questo festival promette di incantare appassionati e curiosi con un mix di sapori autentici, cultura e divertimento. L’appuntamento è ormai alle porte, e non puoi perdertelo!

Il Pizza Village 2025 è pronto a tornare con due tappe imperdibili per tutti gli amanti della pizza. Dopo il successo delle scorse edizioni, l’evento dedicato a uno dei simboli della gastronomia italiana si prepara a conquistare Napoli dall’1 al 6 luglio alla Mostra d’Oltremare e Milano dal 2 al 7 settembre presso City Life. Indice. Pizza Village 2025 – Un evento da record tra cultura e sapori autentici. Un ecosistema culturale che vive tutto l’anno. Pizza Village 2025: PerchĂ© non puoi perderlo. Pizza Village: tappe salienti della sua storia. Pizza Village 2025 – Un evento da record tra cultura e sapori autentici. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - Pizza Village 2025: Napoli e Milano ospitano il festival piĂą atteso dell’anno

Pizza Village 2025: al via il countdown tra grandi ritorni, nuovi nomi e partner d’eccellenza - Il Coca-Cola Pizza Village 2025 sta per tornare, con un countdown entusiasmantesegnato da grandi ritorni, nuovi protagonisti e partner d’eccellenza.

EVENTI - Peroni Nastro Azzurro Italia rinnova la sua collaborazione con Pizza Village 2025 e sarĂ main sponsor nelle tappe di Napoli e Milano. #horeca #foodservice #pizzavillage https://horecanews.it/peroni-nastro-azzurro-main-sponsor-di-coca-cola-pizza- Vai su X

Peroni nastro azzurro main sponsor di pizza village 2025 a napoli e milano con eventi e chef d’eccellenza - Peroni Nastro Azzurro rinnova la partnership con Pizza Village 2025 a Napoli e Milano, promuovendo la cultura della pizza e birra premium attraverso eventi, gare, laboratori e esperienze esclusive. Segnala gaeta.it

Pizza Village, il festival mondiale della pizza torna a Napoli tra gusto, spettacolo e cultura - Eletto nel 2018 Best Food Festival in the World al "The FestX Awards" di Las Vegas, Pizza Village è la manifestazione ... Riporta fermentopizza.it