Più vicine Pergola e Fossombrone Stanziati 50 milioni per l’intervalliva

Una svolta significativa per le infrastrutture del nostro territorio: 50 milioni di euro stanziati per l'intervalliva tra Pi249, vicino a Pergola e Fossombrone. Questa nuova opera promette di collegare in modo più rapido e sicuro la vallata del Cesano con quella del Metauro, facilitando anche l'accesso alla superstrada E78 Fano-Grosseto. L’approvazione definitiva arriva dopo il via libera della Conferenza di Servizi, un passo importante verso un futuro più connesso e sostenibile.

Disco verde dalla Conferenza di Servizi alla nuova intervalliva Pergola-Fossombrone, che unirà in maniera più veloce e sicura la vallata del Cesano con quella del Metauro e, di conseguenza alla superstrada E78 Fano-Grosseto. A confermarlo è l'onorevole Antonio Baldelli, vicesindaco della città dei Bronzi: "Mercoledì ad Ancona – precisa il deputato -, all'assessorato alle infrastrutture della Regione, si è tenuta la Conferenza di Servizi che ha visto la partecipazione, tra gli altri, del presidente della Provincia di Pesaro Urbino e dei sindaci di Pergola e San Lorenzo in Campo. L'esito è stato chiaro: unanime 'via libera' alla realizzazione dei primi due lotti della nuova arteria".

