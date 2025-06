Più tutele per le Forze dell’Ordine e misure più severe | Lega in piazza per il decreto sicurezza

Le forze dell’ordine e la sicurezza dei cittadini restano al centro del dibattito politico, con la Lega che si mobilita per difendere misure più severe e tutela rafforzata. La partecipazione entusiasta delle sezioni della provincia di Parma ai banchetti odierni dimostra come il tema sia sentito e condiviso. Un segnale chiaro di un sostegno compatto alle proposte che mirano a rafforzare l’ordine pubblico e la sicurezza di tutti.

“Le sezioni della Lega della provincia di Parma hanno risposto con entusiasmo alla mobilitazione indetta dal segretario federale Matteo Salvini per spiegare il decreto sicurezza. Abbiamo registrato una grande partecipazione ai banchetti di questa mattina a Parma, Felino e Santa Maria del Piano: i. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Più tutele per le Forze dell’Ordine e misure più severe: Lega in piazza per il decreto sicurezza

