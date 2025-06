Più tutele per le Forze dell’Ordine e misure più severe | Lega in piazza per il decreto sicurezza

Le forze dell'ordine e la sicurezza dei cittadini sono al centro del dibattito pubblico, con la Lega in prima fila per promuovere misure più rigorose. La mobilitazione nelle piazze di Parma, Felino e Santa Maria del Piano testimonia l'entusiasmo delle sezioni locali nell'appoggiare il decreto sicurezza, sottolineando l'impegno del partito nel garantire protezione e ordine sul territorio. I sostenitori si sono riuniti per ascoltare, confrontarsi e rafforzare la loro voce in difesa della sicurezza.

“Le sezioni della Lega della provincia di Parma hanno risposto con entusiasmo alla mobilitazione indetta dal segretario federale Matteo Salvini per spiegare il decreto sicurezza. Abbiamo registrato una grande partecipazione ai banchetti di questa mattina a Parma, Felino e Santa Maria del Piano: i. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Più tutele per le Forze dell’Ordine e misure più severe: Lega in piazza per il decreto sicurezza

In questa notizia si parla di: lega - decreto - sicurezza - tutele

Più tutele per le Forze dell’Ordine e misure più severe: Lega in piazza per il decreto sicurezza - Le forze dell’ordine e la sicurezza dei cittadini restano al centro del dibattito politico, con la Lega che si mobilita per difendere misure più severe e tutela rafforzata.

Mille gazebo in tutta Italia: anche OGGI la Lega in piazza per condividere con i cittadini i contenuti del DECRETO SICUREZZA, che prevede più tutele per le Forze dell’ordine e per le persone per bene. Vieni a trovarci! Trova il gazebo più… https://facebook.c Vai su X

Mille gazebo in tutta Italia: anche OGGI la Lega in piazza per condividere con i cittadini i contenuti del DECRETO SICUREZZA, che prevede più tutele per le Forze dell’ordine e per le persone per bene. Vieni a trovarci! Trova il gazebo più vicino a te su: lega Vai su Facebook

Più tutele per le Forze dell’Ordine e misure più severe: Lega in piazza per il decreto sicurezza; La Lega di Chieti promuove il decreto sicurezza: sabato 21 giugno info point in piazza Valignani; Decreto sicurezza, Germanà (Lega): Gazebo in tutta la Sicilia per far conoscere la nuova normativa.

"Decreto Sicurezza, Sugar Tax e fondi alle Province: impegni mantenuti per sicurezza e sviluppo" - L'intervento del senatore Giorgio Bergesio in occasione dei gazebo organizzati dalla Lega per illustrare le nuove norme ... Riporta cuneodice.it

Due giorni di gazebo della Lega a Viareggio per spiegare il decreto sicurezza - La segretaria del partito viareggino, Maria Domenica Pacchini: "Tanti i cittadini che si sono fermati per esprimere apprezzamento" ... Come scrive luccaindiretta.it