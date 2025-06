Pitti chiude in bellezza Oltre 15mila visitatori | Segnale incoraggiante

Pitti Uomo chiude con successo la sua 108ª edizione, attirando oltre 15.000 visitatori e confermandosi come un punto di riferimento nel panorama della moda internazionale. Un segnale incoraggiante e un invito a superare le criticità del settore, valorizzando il confronto tra realtà nazionali ed europee. Ora, è tempo di bilanci e di progetti futuri: imprenditori e istituzioni lavorano insieme per affrontare le sfide di un’industria in continua evoluzione.

"Per superare le criticità che sta vivendo il settore della moda, è importantissimo confrontarsi con il livello nazionale e con quello europeo". Chiusi i battenti sulla 108ª edizione di Pitti Uomo, è l’ora dei bilanci ma anche dei programmi di lavoro su un doppio binario: uno per gli imprenditori e un altro per le istituzioni. Per questo ieri Sara Funaro, in qualità di sindaca della Città metropolitana, è intervenuta al convegno ‘Le nuove sfide per la moda e il tessile in Europa’, in corso a Palazzo Medici Riccardi. Per prima cosa ha sottolineato i risultati straordinari di Pitti Uomo: "C’è stato uno sforzo importantissimo di organizzazione – ha detto –, oltre 740 marchi, più del 40% proveniente dall’estero. 🔗 Leggi su Lanazione.it

In questa notizia si parla di: pitti - chiude - bellezza - oltre

Chiude Pitti Uomo 108, a Firenze le tendenze uomo per il 2026 - Chiude Pitti Uomo 108 a Firenze, rivelando le tendenze maschili del 2026. La città si conferma ancora una volta come cuore pulsante della moda internazionale, grazie a un’edizione ricca di innovazione e stile.

La Via Cava di San Rocco si trova nel Comune di Sorano | GR . Si tratta di una via scavata nel tufo di probabile origine etrusca. Un sentiero di grande suggestione, un'itinerario nell'arte, nell'archeologia e nella natura. Oltre alla bellezza dei luoghi, si possono Vai su Facebook

Addio ai filtri bellezza di Instagram. I volti di Pitti: “L’importante è essere se stessi” / VIDEO; Chiusura in bellezza per il ciclo estivo di Pitti Immagine; Moda, la mantovana Lubiam cresce a due cifre e chiude Pitti Uomo in bellezza.

Pitti chiude in bellezza. Oltre 15mila visitatori: "Segnale incoraggiante" - Alla 108ª edizione del salone, 12mila compratori e buyers esteri in crescita. Si legge su msn.com

Chiude Pitti Uomo 108, a Firenze le tendenze uomo per il 2026 - Firenze diventa, come ogni anno, l’epicentro della moda maschile internazionale grazie a Pitti Uomo, giunto alla sua 108ª edizione. quifinanza.it scrive