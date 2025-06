Pistola carica e pronta a sparare nascosta in un condominio

una pistola caricata e pronta all’uso, nascosta tra gli appartamenti. Un ritrovamento che ha messo in allarme le autorità e sottolinea la crescente esigenza di controllo nel territorio di San Giorgio a Cremano. Questa operazione, condotta dai carabinieri, rappresenta un passo importante nella lotta alla criminalità locale, ma anche un monito sulla presenza di armi clandestine in aree residenziali.

San Giorgio a Cremano al centro di un'importante operazione di controllo del territorio effettuata dai carabinieri. Le operazioni hanno interessato più zone della città. Il dato più allarmante è emerso all'interno di un condominio di via Saverio Mercadante, dove i militari hanno rinvenuto.

Choc ad Appignano, sale sul tetto del condominio e si spara un colpo di pistola. Il corpo precipita a terra: la vittima ha 58 anni. Indagini in corso - Una tragedia ha scosso Appignano del Tronto, dove un uomo di 58 anni si è tolto la vita questa sera. Dopo essersi arrampicato sul tetto del condominio in via delle Rimembranze, ha esploso un colpo di pistola, precipitando poi a terra.

