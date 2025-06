Pistoia sotto choc anziana violentata e rapinata in casa | sospettato e fermato un 21enne del Mali rintracciato a Firenze

Pistoia si è risvegliata sotto choc dopo un terribile episodio che ha scosso la comunità: un’anziana è stata violentata e rapinata nella propria casa, trasformando il suo rifugio in un luogo di terrore. La polizia, dopo un’intensa indagine, ha fermato un 21enne del Mali, rintracciato a Firenze. È un dramma che richiede giustizia e ora ci chiediamo: come poter proteggere i nostri cari da simili orrori?

Orrore a Pistoia, dove proprio nel posto che dovrebbe farci sentire più al sicuro e al riparo da balordi e criminali, si è consumato un crimine che ha trasformato l’abitazione della vittima in un inferno di violenza e in un incubo interminabile. Perché questo ha vissuto un’ anziana aggredita, violentata e rapinata in casa. Una sequela di reati per cui gli agenti al lavoro sul drammatico caso hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un cittadino del Mali di 21 anni, gravemente sospettato di aver commesso la violenza sessuale e il furto ai danni della donna 74enne, assalita, oltraggiata e derubata all’interno del suo appartamento. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it