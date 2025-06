Pistoia 74enne violentata in casa | un fermato

Un drammatico episodio scuote Pistoia: una donna di 74 anni è stata violentata e rapinata nella sua abitazione. La polizia, nel corso delle indagini, ha subito individuato e fermato un sospettato, un giovane maliano di 21 anni, grazie all’accurata attività della Squadra mobile e della polizia ferroviaria di Firenze. Chi è il fermato e quali sono le sue mosse? Scopriamolo insieme.

A Pistoia una 74enne sarebbe stata violentata e poi derubata nella sua casa. C’ un fermato: nell’ambito delle indagini sull’episodio, avvenuto nei giorni scorsi, un uomo è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto. Il sospettato è stato identificato dalla Squadra mobile di Pistoia e rintracciato dalla polizia ferroviaria di Firenze. Chi è il fermato. L’uomo fermato è un maliano di 21 anni che, spiegano gli investigatori, con una scusa si sarebbe introdotto in casa della 74enne e, dopo averne abusato sessualmente, l’avrebbe derubata di alcuni beni. Al rientro della figlia della donna, il 21enne sarebbe scappato dalla finestra. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Pistoia, 74enne violentata in casa: un fermato

In questa notizia si parla di: fermato - pistoia - 74enne - casa

Anziana violentata a Pistoia, fermato un uomo a Firenze - Un’estate di violenza scuote la Toscana: un uomo, sospettato di aver aggredito e violentato una 74enne a Pistoia, è stato arrestato a Firenze.

Anziana violentata a Pistoia, fermato un uomo a Firenze; Le entra in casa e la stupra, poi la fuga tra i tetti. L'orrore del nordafricano sulla 74enne; Pistoia, ventunenne rapina e violenta un’anziana.

Anziana violentata a Pistoia, fermato un uomo a Firenze - Si tratta di un giovane cittadino straniero che si era presentato a casa della donna chiedendo soldi ... Riporta msn.com

Le entra in casa e la stupra, poi la fuga tra i tetti. L'orrore del nordafricano sulla 74enne - La vittima è stata trasportata in ospedale in stato di choc ... Secondo msn.com