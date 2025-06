Pioggia e temporali in Toscana | scatta il codice giallo per domenica 22 Le zone a rischio

La Toscana si prepara a fronteggiare un weekend all'insegna di pioggia e temporali, con il codice giallo scattato per domenica 22. Le previsioni meteo indicano un aumento dell’instabilità tra oggi e domani, con rischi di temporali isolati e sparsi che potrebbero coinvolgere diverse zone. È fondamentale rimanere aggiornati e adottare le precauzioni necessarie per garantire sicurezza e tranquillità durante questi eventi meteorologici.

Le previsioni segnalano un aumento dell'instabilità tra oggi e domani su gran parte della Toscana, che potrebbe portare temporali a carattere isolato-sparso

