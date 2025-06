Pif sempre in prima linea | La mafia di Riina ha perso Ma quella culturale è viva

Pierfrancesco Diliberto, conosciuto come Pif, rappresenta una vera rivoluzione nel panorama mediatico italiano. Con una telecamera compatta e un approccio innovativo, ha saputo entrare nelle profondità più autentiche delle persone, portando alla luce verità scomode e storie di grande impatto. La sua voce, nata dall’eredità familiare e dalla passione per il cinema, continua a trasformare la narrazione, dimostrando che l’arte può essere uno strumento potente contro la mafia culturale.

La tv usata in modo nuovo, la telecamera più piccola possibile, per entrare negli angoli più segreti, quelli più veri, più intimi, nell’anima delle persone. Pierfrancesco Diliberto, in arte Pif, figlio di un regista e di una maestra di scuola elementare, è uno degli uomini che hanno cambiato la televisione italiana. Poi si è dato al cinema (regista di successo fin dal debutto con La mafia uccide solo d’estate, 2013), e alla scrittura di romanzi. Mezzi diversi, linguaggi diversi, per raccontare la vita. E denunciare le ingiustizie. Ieri Pif, nato a Palermo 53 anni fa, è stato premiato con il Filming Italy Award al Sardegna Filming Italy festival al Forte Village resort. 🔗 Leggi su Quotidiano.net