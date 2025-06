Pietro Orlandi al sit-in in ricordo di Emanuela | C'è un fascicolo nello Ior a cui nessuno ha mai avuto accesso

In un pomeriggio intenso a Roma, Pietro Orlandi ha denunciato l’esistenza di un misterioso fascicolo nello IOR, ancora inaccessibile, che potrebbe svelare verità nascoste sulla scomparsa di Emanuela, avvenuta 42 anni fa. Mentre il ricordo di Emanuela vive nei cuori di molti, il fratello si impegna a fare luce su documenti secretati, sperando di portare giustizia e chiarezza. Continua a leggere per scoprire gli ultimi sviluppi.

Nel pomeriggio di oggi, sabato 21 giugno, in piazza del Risorgimento a Roma si è tenuto un sit-in in ricordo di Emanuela Orlandi, scomparsa 42 anni fa. Il fratello Pietro ha parlato di un "fascicoletto sul caso nell'archivio dello Ior" al quale "nessuno vi ha potuto avere accesso, nemmeno l'ex comandante della Gendarmeria, Domenico Giani quando era incaricato di fare ricerche". 🔗 Leggi su Fanpage.it

