Pietro Iarriccio convocato ai Mondiali di basket Master 45 in Svizzera

Pietro Iarriccio, talento di Benevento, si prepara a conquistare i campi svizzeri con la Nazionale Master di basket. La squadra italiana, nota come Golden Players Italia, ha annunciato con orgoglio la rosa dei convocati per i Mondiali in Svizzera, in programma dal 27 giugno all’8 luglio. Un traguardo prestigioso che segna un’altra avventura emozionante nella carriera di questo atleta e rappresenta l’orgoglio di tutto il movimento master italiano.

La Golden?Players Italia, squadra che raggruppa gli atleti italiani master Master, ha ufficialmente comunicato la lista dei convocati per i Mondiali Svizzeri di basket, in programma quest'anno dal 27 giugno al 8 Luglio. Tra i 12 giocatori selezionati spicca anche Pietro Iarriccio, beneventano doc. Il sannita – già protagonista in maglia azzurra ai campionati europei master di categoria lo scorso anno, dove aveva chiuso il torneo con 23.7 minuti di utilizzo e 10.4 punti di media realizzati – sarà di nuovo a disposizione dello staff azzurro pronto a dare battaglia al prossimo mondiale, che vedrà la selezione italiana inserita nel girone B insieme a Messico e Germania.

