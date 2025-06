Pierpaolo Petrelli l’ex velino all’Isola dei famosi Sono un eterno Peter Pan sogno di condurre un game show

Pierpaolo Pretelli, l’energico inviato de L’Isola dei Famosi, incarna un eterno Peter Pan con il sogno di condurre un game show. Milano gli è cara e, in un collegamento speciale, si apre condividendo curiosità e aneddoti sulla sua isola felice tra i grattacieli. Tra sogni e realtà, Pretelli ci svela come quei momenti di immobilità in Honduras siano per lui un rifugio di calma e ispirazione, alimentando il suo eterno entusiasmo.

Milano – Simpatico ed eterno Peter Pan. È Pierpaolo Pretelli, l’inviato de L’Isola dei Famosi, in onda su Canale 5. In un collegamento speciale, si racconta a cuore aperto, svelandoci anche qual è la sua isola felice a Milano. Ci riveli qualche curiosità locale. “In Honduras c’è un momento, in cui tutto resta immobile. Pochi attimi, durante i quali sembra di vivere in un tempo lento, che non è quello della tv. Nell’isola è stata allestita una macchina incredibile: tante persone lavorano incessantemente, per rendere il prodotto unico. La popolazione locale prova a trasmettere le proprie usanze e tradizioni con tanta passione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Pierpaolo Petrelli, l’ex velino all’Isola dei famosi. “Sono un eterno Peter Pan, sogno di condurre un game show”

In questa notizia si parla di: isola - pierpaolo - famosi - eterno

“Una notizia grandiosa”. Giulia Salemi l’ha appena saputo: il suo Pierpaolo Pretelli all’Isola dei Famosi e lei così - Una notizia straordinaria scuote il mondo dello spettacolo: Giulia Salemi ha appena appreso che il suo Pierpaolo Pretelli parteciperà all'Isola dei Famosi.

Pierpaolo Petrelli, l’ex velino all’Isola dei famosi. “Sono un eterno Peter Pan, sogno di condurre un game show”; Pierpaolo Pretelli all’Isola dei Famosi: pronto a sostituire Alvin come inviato; Fariba Tehrani: Speravo che Giulia mi desse un nipotino prima ma.../ Da nonna sarei.

Pierpaolo Pretelli: «L'Isola dei Famosi? Un sogno. Io e Giulia Salemi ci siamo messi in discussione. Le nozze non sono una priorità» - La crisi con Giulia Salemi, i progetti che scarseggiano, le difficoltà di gestire una famiglia allargata sono ormai acqua passata. Da leggo.it

Le pagelle dell'Isola dei famosi, cosa è successo in puntata: Gentili (7,5), Lucarelli (8), Teresanna (7) - All'Isola dei Famosi è il momento della puntata che tutti aspettavano, quella dell'incontro con i parenti. Segnala ilmattino.it