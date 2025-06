Pierluigi Bersani presenta il suo libro Chiedimi chi erano i Beatles – I giovani la politica la storia

Il teatro comunale di Casoli si prepara a ospitare un evento imperdibile: la presentazione del nuovo libro dell’onorevole Pierluigi Bersani, "Chiedimi chi erano i Beatles – I giovani, la politica, la storia". Un viaggio coinvolgente tra memoria e impegno civile, passato e futuro, dove ogni pagina svela come le passioni giovanili abbiano plasmato la nostra storia. Un’occasione da non perdere per riscoprire il senso profondo di un’epoca e il suo impatto sul presente.

Pierluigi Bersani a Pescara per presentare il suo libro "Chiedimi chi erano i Beatles" - Pierluigi Bersani arriva a Pescara per presentare il suo nuovo libro, "Chiedimi chi erano i Beatles", un'opportunità unica per scoprire storie, musica e passioni che hanno segnato un'epoca.

ALESSANDRIA, PIERLUIGI BERSANI IN CITTÀ PER PRESENTARE IL SUO LIBRO ”CHIEDIMI CHI ERANO I BEATLES” Occasione per raccontare tanti aneddoti della sua esperienza politica https://primaalessandria.it/cultura/alessandria-pierluigi-bersa Vai su X

"Chiedimi chi erano i Beatles” Mercoledì 18 giugno 2025, ore 21.00 Fornace Carotta, via Siracusa 61 – Padova Pierluigi Bersani presenta il suo nuovo libro in dialogo con Margherita Losacco (Unipd) e Umberto Zampieri (Fondazione Nuova Società). Introduc Vai su Facebook

