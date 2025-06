Pieraccioni consegna il premio Stenterello a Vittorio Cecchi Gori

Pieraccioni, noto per il suo talento e il sorriso contagioso, ha avuto l’onore di consegnare personalmente il prestigioso Premio Stenterello a Vittorio Cecchi Gori. Un gesto simbolico che celebra la grande stima tra due figure di spicco del mondo dello spettacolo e dell’imprenditoria. Con questa premiazione, si rafforza il legame tra arte e passione, dimostrando che nel nostro mestiere, come in tutto, ci vuole talento, cuore e un pizzico di fortuna.

Firenze, 21 giugno 2025 – Leonardo Pieraccioni ha voluto consegnare personalmente il Premio Stenterello a Vittorio Cecchi Gori. Una foto che un Pieraccioni sorridente ha condiviso sui social acccompagnato da questo post: "Ieri a Roma col mio amico Andrea Muzzi ho consegnato il Premio Stenterello a Vittorio Cecchi Gori. Vittorio e Rita sono stati il mio incontro professionale più fortunato. In questo mestiere, come in tutto, ci vuole talento, carattere e fortuna. Andando via da uno dei primi incontri proprio con Vittorio e Rita mi fermai sulla soglia e feci loro una citazione colta di un mio amico pistoiese: “Ricordatevi, contro il culo e la corrente non c’è forza competente!”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

In questa notizia si parla di: vittorio - pieraccioni - premio - stenterello

Rita Rusic: «Vittorio Cecchi Gori mi ha fatto la guerra. Leonardo Pieraccioni non volle più vedermi e mi confessò che era arrabbiato» - Rita Rusic, icona di resilienza, racconta una vita segnata da sfide e conquiste. Dalla fuga dalla Jugoslavia a un amore tormentato con Vittorio Cecchi Gori, la sua storia è un viaggio tra passioni e battaglie personali.

Pieraccioni consegna il premio Stenterello a Vittorio Cecchi Gori; Leonardo Pieraccioni ritrova Vittorio Cecchi Gori, l'abbraccio e il ricordo del primo incontro: «Gli feci una; Pieraccioni, la foto con Vittorio Cecchi Gori e il racconto dei primi incontri: A lui e Rita feci una citazione colta.

Leonardo Pieraccioni ritrova Vittorio Cecchi Gori, l'abbraccio e il ricordo del primo incontro: «Gli feci una citazione colta» - Il successo come traguardo comune ha consolidato il legame tra Leonardo Pieraccioni e Vittorio Cecchi Gori. Si legge su leggo.it

Leonardo Pieraccioni e l’aneddoto sui primi incontri con Cecchi Gori: “Feci una citazione colta a lui e sua moglie” - Con un post pubblicato su Instagram, Leonardo Pieraccioni racconta i primi incontri con Vittorio Cecchi Gori e sua moglie Rita Rusic ... fanpage.it scrive