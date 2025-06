Pier Silvio Berlusconi pronto ad acquisire nuovi conduttori? I primi nomi

Pier Silvio Berlusconi continua a sognare in grande per Mediaset, puntando a rinnovare il suo team di conduttori con nomi di spicco del panorama televisivo italiano. Tra indiscrezioni e rumors, emerge un interesse concreto per cinque celebri volti che hanno fatto la storia della Rai, pronti a portare nuova energia e prestigio nel mondo Mediaset. Ma chi sono questi nomi promettenti? Scopriamolo insieme.

Secondo quanto riporta Affari Italiani potrebbe esserci in arrivo Vincenzo Schettini. Molto probabilmente il suo programma La Fisica Dell'Amore non tornerà in onda su Rai, e dunque Schettini potrebbe arrivare in Mediaset.