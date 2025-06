Picchia la fidanzata e non dà neanche un esame all' università | revocato il permesso di soggiorno

Un giovane studente straniero, condannato per maltrattamenti e con il permesso di soggiorno revocato, si rivolge al Tribunale amministrativo dell’Umbria, sostenendo di aver intrapreso un percorso di riabilitazione e di essersi trasferito lontano dalla sua ex. La vicenda mette in luce i delicati equilibri tra diritto alla residenza, sicurezza e rieducazione, aprendo un dibattito importante sul trattamento giuridico e umano di chi ha commesso reati, ma desidera riscattarsi.

Studente straniero condannato per maltrattamenti della convivente, si rivolge al Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria contro il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, sostenendo di aver cambiato vita e città, lontano dalla ex. Lo straniero, difeso dagli. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Picchia la fidanzata e non dà neanche un esame all'università: revocato il permesso di soggiorno

In questa notizia si parla di: soggiorno - permesso - picchia - fidanzata

Sei lavoratori senza permesso di soggiorno nell’azienda: maxi multa da 37mila euro - Controlli rigorosi da parte dei carabinieri di Aprilia hanno portato alla scoperta di sei lavoratori privi di permesso di soggiorno in un'azienda agricola di Campoverde.

Violenze contro la madre, il fratello minorenne e la ex ragazza: denunciato a Como giovane di 23 anni; PADOVA | PERSEGUITA E PICCHIA LA EX FIDANZATA 15ENNE: ARRESTATO 19ENNE TUNISINO; Bolzano, picchia la compagna in mezzo alla strada e le strappa gli orecchini ma nessuno interviene. Soccorsa dalla polizia.

Controllo permesso di soggiorno online: cos'è e come funziona - Controllo permesso di soggiorno online: in un'epoca in cui la tecnologia viene in aiuto dell'amministrazione pubblica, è essenziale per chiunque sia coinvolto in questioni di residenza ... Scrive esquire.com

Picchia e rapina l'ex-fidanzata alla stazione: la follia dello straniero - L'uomo, risultato a seguito degli accertamenti successivi essere privo di permesso di soggiorno (e con alle spalle numerosi precedenti di polizia) dovrà quindi rispondere di rapina aggravata. Segnala ilgiornale.it