Piazze valli e ciclabili I palcoscenici viventi

trasformato le nostre valli e piazze in vivaci palcoscenici di cultura e innovazione. Con oltre 140 iniziative finanziate e un incremento del 30% dei visitatori nelle aree interne, il bilancio del Roadshow del Gal Delta 2000 testimonia come la collaborazione e la visione possano rinnovare il cuore delle comunità. Delta 2000: il passato si reinventa, il futuro si costruisce insieme.

Oltre 140 progetti finanziati, 5 nuove imprese turistiche nate e un incremento del 30% dei visitatori nelle aree interne. E' il bilancio del Roadshow itinerante organizzato dal Gal Delta 2000, conclusosi in questi giorni dopo un percorso di due mesi tra i comuni delle province di Ferrara e Ravenna. Delta 2000: il Roadshow che ha portato in piazza la rinascita del territorio. Trent'anni di progetti, 15 milioni investiti e una strategia che ha trasformato il Delta del Po da terra di nebbie a modello di turismo sostenibile. Il Gal Delta 2000, nato nel 1994 come associazione e diventato società consortile nel 1996, ha chiuso in questi giorni il suo Roadshow itinerante, un viaggio tra i 19 comuni delle province di Ferrara e Ravenna per mostrare i risultati concreti del programma Leader 2014-2024.

