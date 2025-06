Piazza Mameli via ai lavori Si parte questo lunedì fino al 12 settembre

Lavori in corso a piazza Mameli: a partire da lunedì 23 giugno, un importante progetto di riqualificazione trasformerà la piazza rendendola più verde e sostenibile. Con nuove alberature e pavimentazione permeabile, l’intervento migliorerà la qualità dello spazio pubblico. Per consentire questi miglioramenti, il parcheggio adiacente resterà chiuso fino al 12 settembre. Un investimento di oltre un milione di euro per un volto nuovo della zona, parte di un più ampio piano di riqualificazione urbana.

I lavori sono slittati di una settimana: partirà quindi lunedì 23 giugno il cantiere per riqualificare piazza Mameli e renderla più ’green’, con più alberature e pavimentazione permeabile. Per questo motivo il parcheggio, che può accogliere una quarantina di auto, resterà chiuso fino al 12 settembre. L’intervento rientra in un progetto più ampio che prevede otto azioni complessive, finanziate con un contributo di 1.103.640 euro dal ministero della Transizione ecologica, nell’ambito di un programma sviluppato in collaborazione con Anci e Ispra. Il programma è finalizzato alla realizzazione di interventi per l’adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano, con l’obiettivo di aumentare la resilienza delle città agli eventi estremi, come le ondate di calore, le piogge intense e i periodi di siccità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

In questa notizia si parla di: piazza - mameli - lavori - lunedì

Inno di Mameli prima di ogni consiglio comunale, suonerà in piazza con gli altoparlanti - In un’iniziativa per celebrare l’unità e il patriottismo, il consiglio comunale ha deciso di iniziare ogni seduta con l’Inno di Mameli.

Questa mattina, lunedì 2 giugno, Modena ha celebrato la Festa della Repubblica italiana in piazza Roma, di fronte al Palazzo Ducale, sede dell’Accademia militare, con l’alzabandiera sulle note dell'inno di Mameli... Vai su Facebook

#Sassari programmati per la giornata odierna alcuni lavori delle squadre di #Abbanoa in viale Mameli, via Antioco Casula, largo Mulini a Vento, via Pasubio e in località San Giovanni sulla s.v. San Quirico, ad #Alghero in via Roma e in località Fighera sulla s. Vai su X

Lunedì 23 giugno partono i lavori di riqualificazione di piazza Mameli a Ravenna; Piazza Mameli, via ai lavori. Si parte questo lunedì fino al 12 settembre; Verde e nuovo look in piazza Mameli, parte la riqualificazione: parcheggio chiuso fino a settembre.